Preisgekrönte Führungskraft im Bereich der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung treibt M&A-Wachstumsmotor und Innovationsökosystem zur Ergänzung der Produktentwicklung von WP Engine an

Das Unternehmen WP Engine, die Digital Experience Platform (DXP) von Wordpress, hat heute die Ernennung von Lisa Box zum neuen Senior Vice President für den Bereich Unternehmensentwicklung bekannt gegeben. In ihrer neuen Rolle wird Lisa Box dafür verantwortlich sein, die Wachstumsstrategie, die Marktführerschaft und den Kundennutzen von WP Engine durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften auszubauen. Box wird dabei Heather Brunner, Vorsitzende und Chief Executive Officer, direkt unterstellt sein.

Heute Morgen erhielt Lisa Box eine Auszeichnung als CRN 2020 Channel Chief. Sie gehört zu den 50 erstklassigen Führungskräften, die für ihre Arbeit bei der Förderung des Channel-Programms und der Verbreitung der Wichtigkeit von Channel-Partnerschaften geehrt wurden. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Lisa Box diese Auszeichnung erhalten hat. Box und andere CRN 2020 Channel Chiefs werden in der Februar-Ausgabe des Magazins "CRN" vorgestellt. Weitere Informationen über die diesjährigen Preisträger finden Sie unter www.CRN.com/ChannelChiefs.

"Lisa Box hat in den letzten vier Jahren wesentlich zu unserem Wachstum und Erfolg beigetragen, und ich freue mich darauf, dass sie auf diesem Schwung aufbauen wird", sagte Heather Brunner. "Ihre umfangreiche Erfahrung beim Aufbau globaler Partnerschaften mit branchenführenden Technologieunternehmen und bei der Leitung umfangreicher M&A-Projekte wird uns helfen, unser Wachstum weltweit fortzusetzen und starke Beziehungen zu neuen Technologiepartnern aufzubauen."

Vor ihrer Beförderung war Box als Vice President für strategische Bündnisse und Geschäftsentwicklung bei WP Engine tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei WP Engine war Box als Vice President für Geschäftsentwicklung bei der Endurance International Group und bei Oversee.net tätig. Außerdem hatte sie Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing bei Internet REIT, SiteStuff und Trilogy inne. Sie war ein Gründungsmitglied des Forbes Business Development Council und Beraterin bei Wayfair Interactive. Box hat einen Master of Business Administration und einen Bachelor of Business Administration von der Stephen F. Austin State University.

"WP Engine hat den Ruf, ein weltweit führender Anbieter von WordPress zu sein, und ich freue mich, meine Energie und Erfahrung einsetzen zu können, um unser Wachstum und unsere Marktführerschaft weiter auszubauen", sagte Lisa Box. "Ich freue mich darauf, unsere Aktivitäten im Bereich M&A und strategische Partnerschaften zu beschleunigen, um die bestmöglichen WordPress-Lösungen im Dienste unserer Kunden auf den Markt zu bringen."

Die Ernennung von Box folgt auf die Ankündigung von Ramadass Prabhakar als Senior Vice President des Bereichs Global Engineering bei WP Engine sowie auf die kürzlich erfolgte Aufnahme von WP Engine in mindestens neun "Great Places to Work"-Auszeichnungen (GPTW) weltweit, darunter GPTW für Frauen, GPTW in Technologie, GPTW in Großbritannien, GPTW in Irland und GPTW Leadership for All. WP Engine strebt danach, ein Arbeitsplatz der Wahl zu sein, der dafür bekannt ist, eine flexible, befähigende und integrative Umgebung für alle zu fördern.

Über WP Engine:

Die Digital Experience Platform von WP Engine für WordPress bietet Unternehmen jeder Größe die Flexibilität, Leistungsfähigkeit, Intelligenz und Integration, die sie benötigen, um ihr Geschäft schneller voranzutreiben. Die Kombination aus technischer Innovation und einem preisgekrönten Team von WordPress-Experten wird von über 100.000 Unternehmen in 150 Ländern genutzt, die sich für Beratungs- und Supportleistungen auf WP Engine stützen, was deren Marken bei der Schaffung digitaler Erlebnisse von Weltklasse unterstützt.

