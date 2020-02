Die vier Tech-Riesen dominieren den Markt so sehr wie nie zuvor. Jüngstes Mitglied im Club der Billionen-Unternehmen ist vor wenigen Wochen Google-Mutter Alphabet geworden. Das haben die Platzhirsche gemeinsam.? Apple, Microsoft, Amazon, Google über eine Billion US-Dollar wert? Cloud Services treiben Microsoft, Amazon und Alphabet an? Apple setzt auf Dienste-SparteFür die IT-Giganten Microsoft, Apple, Amazon und Google läuft es derzeit rund. Alle vier Konzerne haben gemessen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...