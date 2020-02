Der Tesla-Chef sucht via Twitter Verstärkung für sein Unternehmen - auch ohne Schulabschluss hat man eine Chance.Die BewerbungsbedingungenIn einem Twitter-Posting ruft der Tesla-Chef Elon Musk dazu auf, Teil seines KI-Teams zu werden. Jedoch setzt er bei den Bewerbungsbedingungen nicht auf althergebrachte Methoden. So macht er deutlich, dass er auf einen akademischen Abschluss keinerlei Wert legt. Via Twitter verkündete Musk: "Ein Doktortitel ist definitiv nicht erforderlich. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...