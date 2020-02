Mit dem Car Token wollen die Unternehmen MERJ Exchange Ltd. und CurioInvest einer breiten Masse Investitionen in Luxusautos ermöglichen. Es handelt sich um eine Kryptowährung, der eine Vielzahl von luxuriösen Oldtimern zugrunde liegen soll.Luxus Oldtimer für JedermannWenn sie schon immer Teilhaber eines Luxus Oldtimers sein wollten, ergibt sich möglicherweise in geraumer Zeit eine Gelegenheit. Denn die in den Seychellen residierende Kryptobörse MERJ Exchange Ltd. und die Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...