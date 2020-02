BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bedeutung des europäischen Freihandelsabkommens mit Vietnam hat der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer, hervorgehoben. "Für die deutsche Wirtschaft ist die Ratifizierung des EU-Vietnam-Abkommens wichtig", sagte der DIHK-Präsident vor der Debatte über das Abkommen im Europäischen Parlament an diesem Dienstag. Einige Abgeordnete sehen das Vertragswerk wegen der Menschenrechtslage in Vietnam kritisch.



Fast noch wichtiger als die engere wirtschaftliche Verbindung Europas mit dem dynamischen Wachstumsmarkt in Südostasien sei die symbolische Bedeutung, sagte Schweitzer. "So sendet dieses Abkommen ein Zeichen für verlässlichen Handel auf der Basis von klaren Regeln - das ist für die auf die Weltmärkte ausgerichtete deutsche Wirtschaft ganz wichtig. Auch ist die Vereinbarung insgesamt ein Signal gegen immer mehr Zölle und Handelsbeschränkungen in der Welt."



Deutsche Unternehmen exportierten nach DIHK-Angaben im Jahr 2018 Waren im Wert von 4,1 Milliarden Euro nach Vietnam, etwa 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Umgekehrt habe Vietnam Waren für 9,8 Milliarden Euro nach Deutschland geliefert, was einer Steigerung um 1,4 Prozent verglichen mit 2017 entspreche./ff/DP/zb