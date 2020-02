CONCORD (dpa-AFX) - Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur wird am Dienstag im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire die zweite Vorwahl abgehalten. Umfragen sehen den linken Senator Bernie Sanders als Favoriten bei den Demokraten. Bei den Republikanern gelten die Vorwahlen als reine Formsache: US-Präsident Donald Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ), die letzten schließen um 20.00 Uhr (Ortszeit/2.00 Uhr MEZ). Im Anschluss wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.



Die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa war von einer technischen Panne bei der Übermittlung von Ergebnissen überschattet worden. Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Sanders lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen - Buttigieg steht nach derzeitigem Stand mit hauchdünnem Vorsprung an der Spitze. Ein endgültiges Ergebnis steht noch immer aus. Dass es zu derartigen Verzögerungen auch in New Hampshire kommt, ist nicht abzusehen. Das Prozedere ist dort deutlich einfacher als in Iowa.



Die Vorwahlen ziehen sich bis Juni hin. Anschließend küren beide Parteien ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell. Die Präsidentenwahl ist für den 3. November angesetzt./lkl/DP/nas