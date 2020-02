Die 737 Max-Abstürze hingen mit Bedienungsfehlern des Automatisierungssystems zusammen. Vor der Neuzulassung soll deshalb die Pilotenausbildung geprüft werden.

Das amerikanische Verkehrsministerium überprüft im Rahmen der Wiederzulassung der Boeing 737 Max die Schulungsanforderungen der US-Bundesbehörde für Luftfahrt (FAA) für Piloten.

Im Rahmen der Prüfung würden auch die Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrtbehörden an die Pilotenausbildung der Luftfahrtunternehmen in Bezug auf den Einsatz der Automatisierungssysteme im Cockpit überprüft, erklärte das US-Verkehrsministerium am Montag. Piloten hatten die Entscheidung von Boeing kritisiert, keine Details eines neuen Automatisierungssystems ...

