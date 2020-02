Der Schadens- und Unfallversicherer Global Indemnity Limited (ISIN: KYG3933F1054, NASDAQ: GBLI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 1,00 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 31,40 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,18 Prozent. Die Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 31. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...