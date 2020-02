=== *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update zum Jahresergebnis (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (07:15 Telefonkonferenz; 10:00 HV), Hannover *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris 07:25 AT/AMS AG, Jahresergebnis, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Investoren- und Analystenkonferenz; 11:30 Jahres-PK), Stuttgart *** 07:30 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Baden-Baden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Heidelberg 07:35 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis (07:45 Telefonkonferenz), Berlin 08:15 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern", Karlsruhe 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), PK zum Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, Berlin *** 10:30 GB/BIP Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vq *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/-1,6% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -8,7 Mrd GBP zuvor: -5,3 Mrd GBP 11:30 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, Pressestatement zum "Aufbau einer Wasserstoff-Partnerschaft mit Westafrika", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore *** 14:00 DE/Hochtief AG, BI-PK, Düsseldorf *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorstellung des EZB- Jahresberichts 2018 vor dem Europäischen Parlament, Straßburg 15:00 DE/SPD, Sitzung der Bundestagsfraktion, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe *** 18:00 DE/EZB-Direktor Lane, Rede bei der Finanzmarktklausur des CDU-Wirtschaftsrats, Berlin 18:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Yale Law School, New Haven *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien 19:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der CFA Society of St. Louis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat New Hampshire - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

