STROMPREISE - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Klimaschutz zur obersten Priorität erhoben. Auch Margrethe Vestager will ihren Beitrag leisten zum "Green Deal": Die Dänin, in der Brüsseler Behörde für Wettbewerbsaufsicht zuständig, will die Zahl der Wirtschaftssektoren reduzieren, die vom Steuerzahler für einen Teil der Kosten des Emissionshandels kompensiert werden. "Wir müssen die Regeln anpassen, wenn wir das strategische Ziel erreichen wollen, bis 2050 klimaneutral zu sein", sagte Vestager dem Handelsblatt. Die Industrie läuft Sturm. (Handelsblatt S. 7)

FUNKFREQUENZEN - Der Streit um Funkfrequenzen wird zur Chefsache. Das Innen- und das Wirtschaftsministerium streiten um freie Funkfrequenzen. Nach Handelsblatt-Informationen sollen nun die Minister Seehofer und Altmaier eine Lösung finden. Das Innenministerium will das Netz für Einsatzkräfte reservieren. Auch die Energiewirtschaft möchte die Frequenz nutzen und wird vom Wirtschaftsministerium unterstützt. Alle Versuche, den Streit auf Fachebene zu lösen, sind bislang gescheitert. (Handelsblatt S. 6)

SOLI - Rund sechs Millionen Bürger müssen trotz des Abbaus auch nach 2021 den Solidaritätszuschlag weiterzahlen, zeigt eine neue Studie. 0,9 Millionen müssen den Soli wegen ihres Verdienstes voll weiterzahlen, 2,8 Millionen Einkommensteuerzahler teilweise. (Handelsblatt S. 9)

February 11, 2020

