FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag Kurs auf sein erst im Januar erreichtes Rekordhoch von 13 640 Punkten nehmen. Die Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie scheint verflogen; Investoren geben sich zunehmend sorglos. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 606 Punkte und damit 0,83 Prozent über seinem Vortagesschluss.



Noch Ende Januar hatte angesichts zahlreicher, vorübergehender Fabrikschließungen sowie Einbußen beim Tourismus die Angst vor einer Wachstumsdelle in China und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft um sich gegriffen. Der Dax war in der Folge bis Ende Januar unter die Marke von 13 000 Zählern gerutscht.



Zwar seien die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus nicht absehbar, doch setzten die internationalen Investoren nun vor allem auf eine gut laufende Berichtssaison der Unternehmen, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in seinem Morgenkommentar. Hinzu komme die finanzielle Unterstützung für die Wirtschaft Chinas durch die Zentralbank des Landes./mis/jha/