Dem Ex-Vertrauten von Trump droht wegen seiner Rolle in der Russland-Affäre eine lange Haftstrafe. Gegen ihn wurde unter anderem wegen Falschaussage ermittelt.

US-Bundesstaatsanwälte verlangen für Roger Stone, einen Ex-Vertrauten von Präsident Donald Trump, wegen Vergehen in der Russland-Affäre zwischen sieben und neun Jahre Haft. Bei Stones Gebaren habe es sich nicht um "eine einmalige Fehleinschätzung" gehandelt, hieß es in einem am Montagabend (Ortszeit) eingereichten Antrag.

Gegen den ehemaligen Berater wurde in sieben Fällen Anklage wegen Falschaussage gegenüber dem Kongress, Zeugenbeeinflussung und Behinderung von Untersuchungen im Repräsentantenhaus erhoben. Im November wurde Stone für schuldig befunden, kommende Woche soll das Urteil fallen. Er hat ein ...

