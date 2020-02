CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Forderungen von CSU-Chef Markus Söder und anderen Unionspolitikern zurückgewiesen, die Frage der Kanzlerkandidatur schnell zu klären. "Wir haben gesagt, wir wollen diesen Prozess steuern bis in den Herbst, in den Winter hinein", sagte sie am Montagabend in der ARD.

