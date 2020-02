Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines umsatzstarken vierten Quartals mit Verbesserungen bei Bestellungen und Bruttowarenwert das Umsatzziel in der Mitte der zuletzt angehobenen Spanne erreicht.

Allerdings fiel die bereinigte EBITDA-Marge nach vorläufigen Zahlen mit minus 29,6 Prozent nach minus 18 Prozent deutlich schlechter aus als im Vorjahr. Eine absolute Zahl für den entsprechenden EBITDA-Verlust nannte das Unternehmen mit den vorläufigen Zahlen noch nicht.

Mit der Erhöhung der Umsatzprognose Ende Oktober hatte Delivery Hero allerdings darauf hingewiesen, dass wegen beschleunigter Investitionen insbesondere in Lateinamerika der EBITDA-Verlust 2019 eher am schlechteren Ende der angepeilten Spanne minus 420 Millionen Euro bis 370 Millionen Euro liegen werde. Grund hierfür waren laut Unternehmen unter anderem 100 Millionen Euro zusätzlicher Investitionen im zweiten Halbjahr vor allem in den schnell wachsenden Märkten Asien und Lateinamerika. Die Segmente Europa und MENA erfüllten laut Unternehmen die Prognosen.

Für 2020 will der Online-Essens-Marktplatz die Messlatte höher legen. Der Umsatz soll 2020 auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro steigen, die bereinigte EBITDA-Marge soll sich auf minus 14 bis minus 18 Prozent verbessern, das Segment Europa wieder die Gewinnschwelle erreichen. Gleichzeitig sollen bis zu 200 Millionen Euro opportunistisch investiert werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt steigerte Delivery Hero den Umsatz auf 1,46 Milliarden Euro von 687 Millionen Euro. Zuletzt hatte das Unternehmen Ende Oktober hier eine Spanne von 1,44 bis 1,48 Milliarden Euro angepeilt, es war 2019 die dritte Erhöhung der Umsatzprognose. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 687 Millionen Euro für das fortgeführte Geschäft gelegen, inklusive des 2018 verkauften Deutschlandgeschäfts waren es 792 Millionen Euro.

Die Zahl der Bestellungen stieg 2019 auf 666,1 (369,4) Millionen, der Bruttowarenwert auf 7,44 Milliarden Euro von 4,45 Milliarden.

Im vierten Quartal betrug der Umsatz 483,3 (218,9) Millionen Euro, die Zahl der Bestellungen 216 (108,3) Millionen, der Bruttowarenwert 2,27 (1,32) Milliarden Euro.

Die endgültigen Zahlen für 2019 sollen mit dem Geschäftsbericht Ende April veröffentlicht werden.

