Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Gedenktags der Reichsgründung geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Fusion der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint ist offenbar in trockenen Tüchern. Ein Bundesrichter werde das 26 Milliarden US-Dollar schwere Vorhaben genehmigen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Mit der Entscheidung, die den Informanten zufolge am Dienstag bekanntgegeben wird, fahren die beiden Unternehmen einen Sieg über eine Reihe von Staatsanwälten aus den US-Bundesstaaten ein, die die Fusion aus wettbewerbsrechtlichen Gründen verhindern wollten. Mit der Fusion schließen sich die Nummer 3 und die Nummer 4 auf dem US-Mobilfunkmarkt zusammen. Die neue T-Mobile wird mehr als 90 Millionen Kunden in den USA haben und will den größeren Konkurrenten AT&T und Verizon Communications weitere Kunden abspenstig machen.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Regierung hat Schlüsselindustrien, die mit der nationalen Wirtschaft und dem Lebensunterhalt der Bevölkerung zu tun haben, aufgefordert, die Arbeit sofort wieder aufzunehmen. Wichtige Bereiche der Wirtschaft waren zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie geschlossen worden. Der Staat werde diesen Unternehmen bei der Lösung von Produktionsproblemen helfen, damit sie volle Auslastung erreichen und 24 Stunden am Tag arbeiten können, sagte Ou Xiaoli, ein Direktor für soziale Entwicklung bei der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission.

In China sind inzwischen mehr als tausend Menschen an der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie die Regierung in Peking mitteilte, starben weitere 108 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina wuchs damit auf 1.016 an. 103 der neuen Todesopfer wurden in der Provinz Hubei verzeichnet. Seit Montag wurden laut den Regierungsangaben in Festlandchina fast 2.500 neue Krankheitsfälle durch das Coronavirus verzeichnet. Die offizielle Zahl der Infektionsfälle nahm damit in Festlandchina auf 42.638 zu. Der Umgang der Behörden mit dem Ausbruch des Coronavirus hat derweil personelle Konsequenzen. Die beiden ranghöchsten Vertreter der Gesundheitskommission der zentralchinesischen Provinz Hubei wurden entlassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:55 Under Armour Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 3.363,00 +0,30% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 27.613,94 +1,37% Kospi 2.223,12 +1,00% Shanghai-Composite 2.906,13 +0,54% S&P/ASX 200 7.055,30 +0,61%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundich - Die Hoffnung auf weitere konjunkturstützende Maßnahmen Pekings wegen der negativen Folgen der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgt für steigende Aktienkurse. Präsident Xi Jinping dankte bei einem Fernsehauftritt den medizinischen Helfern und sprach von einer langfristig unverändert bleibenden fundamentalen Entwicklung und nur kurzfristigen Auswirkungen der Epidemie auf die Wirtschaft. Unterdessen nehmen nach und nach Betriebe in China nach der verlängerten Feiertagspause den Betrieb wieder auf. Auch das stütze die Stimmung, heißt es. Marktexperte Stephen Innes von AxiCorp sagte, bei allen bleibenden Unwägbarkeiten dürfte es eine Sache geben, auf die man sich wahrscheinlich verlassen könne, dass nämlich "die Mutter aller Stimulierungsmaßnahmen" von der chinesischen Zentralbank kommen werde. Fitch Solutions, eine Tochter der Ratingagentur Fitch, hat derweil ihre BIP-Prognose für China 2020 auf 5,6 von 5,9 Prozent gesenkt. Geely Auto verteuern sich um rund 6 Prozent. Hier stützt, dass die beiden Autobauer Volvo Cars und Geely eine Fusion ihrer Geschäfte prüfen, um die Hebung von Synergien zu beschleunigen.

US-NACHBÖRSE

Auf Nasdaq.com schossen Sprint auf die neuesten Nachrichten zur Fusion mit T-Mobile US (s. Tageshthema) um 68 Prozent auf 8,09 Dollar nach oben. T-Mobile US verteuerten sich um 8,2 Prozent auf 91,44 Dollar. Nach Vorlage der Quartalszahlen gewann die Aktie des Dialysezentrenbetreibers Davita 0,9 Prozent. Ebenfalls nach dem Quartalsausweis legten XPO Logistics um 3,2 Prozent zu, gestützt von einem 18-prozentigen Gewinnanstieg.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.276,82 0,60 174,31 2,59 S&P-500 3.352,09 0,73 24,38 3,75 Nasdaq-Comp. 9.628,39 1,13 107,88 7,31 Nasdaq-100 9.516,84 1,23 115,74 8,97 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 846 Mio 859 Mio Gewinner 1.721 1.053 Verlierer 1.211 1.863 unverändert 91 95

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Rekordstände. Zwar bleiben die möglichen Auswirkungen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Epidemie weiter schwer absehbar, doch hätten sich die Investoren verstärkt auf die soliden Quartalsergebnisse der Unternehmen fokussiert, hieß es. Für Beruhigung sorgte zudem, das Chinas Zentralbank ein Paket im Volumen von rund 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Coronavirus geschnürt hat. AMD stiegen um 5,1 Prozent nach einem Bericht, wonach die Speicherchips des Unternehmens künftig Intel-Chips in Apple-Geräten ersetzen könnten. Intel kletterten dennoch um 0,6 Prozent. Boeing gewannen 2,4 Prozent, gestützt davon, das sich der Flugzeugbauer einen Kreditvertrag über 13 Milliarden Dollar gesichert hat. Amazon stiegen auf ein neues Rekordhoch von 2.136 Dollar und lagen am Ende 2,6 Prozent höher bei 2.134 Dollar.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,39 -0,8 1,40 18,9 5 Jahre 1,38 -2,1 1,40 -54,1 7 Jahre 1,48 -2,6 1,50 -77,0 10 Jahre 1,56 -2,4 1,58 -88,7 30 Jahre 2,03 -1,6 2,05 -103,7

Der "sichere Hafen" Anleihen war vor dem Hintergrund der sich immer weiter ausbreitenden Coronaepidemie gesucht. Die Zehnjahresrendite fiel um 2,4 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,0910 -0,0% 1,0913 1,0951 -2,7% EUR/JPY 119,92 +0,1% 119,78 120,23 -1,6% EUR/GBP 0,8447 -0,0% 0,8451 0,8495 -0,2% GBP/USD 1,2916 +0,0% 1,2914 1,2892 -2,5% USD/JPY 109,92 +0,1% 109,76 109,78 +1,1% USD/KRW 1181,91 -0,5% 1187,66 1188,34 +2,3% USD/CNY 6,9713 -0,2% 6,9844 6,9822 +0,1% USD/CNH 6,9745 -0,1% 6,9842 6,9861 +0,1% USD/HKD 7,7643 -0,0% 7,7662 7,7651 -0,3% AUD/USD 0,6716 +0,5% 0,6685 0,6696 -4,2% NZD/USD 0,6397 +0,2% 0,6384 0,6411 -5,0% Bitcoin BTC/USD 9.756,75 -0,8% 9.837,00 9.900,25 +35,3%

Das britische Pfund erholte sich leicht von seinen jüngsten Verlusten und stand im späten US-Handel bei 1,2912 Dollar nach 1,2894 am späten Freitag. Der Euro neigte zum Dollar weiter zur Schwäche und notierte bei 1,0913 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,29 49,57 +1,5% 0,72 -17,3% Brent/ICE 54,10 53,27 +1,6% 0,83 -17,2%

Die Ölpreise fielen auf den tiefsten Stand seit Januar 2019. Auf die Preise drückte, dass sich die Opec und Russland nicht auf eine weitere Fördermengensenkung einigen konnten vor dem Hintergrund der Konjunktursorgen wegen der Coronaepidemie. "Der Markt braucht eine Reaktion der Opec+ und Russland", sagte ein Marktexperte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fiel um 1,5 Prozent auf 49,57 Dollar, Brent gab um 2,2 Prozent auf 53,27 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.568,38 1.571,90 -0,2% -3,53 +3,4% Silber (Spot) 17,80 17,80 0% 0 -0,3% Platin (Spot) 965,45 964,25 +0,1% +1,20 +0,1% Kupfer-Future 2,59 2,55 +1,4% +0,04 -7,5%

Die Feinunze Gold gewann 0,2 Prozent auf 1.574 Dollar und legte damit bereits den vierten Handelstag in Folge zu.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

HANDEL USA / EU

US-Präsident Donald Trump will mit Nachdruck Handelsgespräche mit der EU vorantreiben. Es sei die Zeit gekommen, "sehr ernsthaft" mit den Europäern zu sprechen, sagte Trump. "Europa hat uns sehr schlecht behandelt."

HAUSHALTSPLANUNG USA

Steigende Militärausgaben, Kürzungen bei sozialen Leistungen und verschobene Defizitziele: US-Präsident Donald Trump strebt für das nächste Haushaltsjahr ein Budget von mehr als 4,8 Billionen Dollar an. Die Pläne sehen für das kommende Haushaltsjahr 740,5 Milliarden Dollar für die Verteidigung und rund zwei Milliarden Dollar für den von Trump gewollten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vor. Dagegen sollen soziale Leistungen und das Budget der Umweltbehörde EPA gekürzt werden.

