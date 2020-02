Anders kann man kaum die 117% Umsatzplus der Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) im Q4 kaum umschreiben. Der Rest zeigt auch klar in Richtung Wachstum, passt alles zum Koreakauf. Mit diesem kräftigen Wachstum in Q4 erreicht Delivery auch die Prognosevorgaben für das Gesamtjahr 2019: 1,46 Mrd. EUR Umsatz und.einer vorläufigen bereinigten EBITDA Marge von minus 29,6 % oder minus 6,0 % vom Bruttowarenwert. Wachstum kostet Geld, bekannt. Wenn man es den Großen nachmachen will, dann kostet das, Amazon hat es vorgemacht. Delivery holt sich Market-Share um - fast - jeden Preis und ergänzt weise Flecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...