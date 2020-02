Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um 5,7K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen baute seine schwankende Performance aus, da es um 32,2K Kontrakte fiel. EUR/USD nächster Halt 1,0879? Die bearish Stimmung bleibt im EUR/USD erhalten und so kann die Abwärtsbewegung zum 2019 Tief von 1,0880 ...

