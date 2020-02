Was prägt die Digitalbranche? New Work, Yoga-Stunden und Achtsamkeitsseminare oder kalte, gewinnmaximierende Plattformökonomie? Der kulturelle Gegensatz reicht dabei weiter zurück als bis zu den ältesten Computern. Die Neuland-Kolumne. Gibt es Fortschritt? Die Frage klingt banal und ist auf den ersten Blick leicht zu beantworten: Natürlich gibt es Fortschritt. Von Computern bis zu Zügen wird alles immer schneller, dank fortschrittlicher Medizin werden wir immer älter - selbst mit zahlreichen sogenannten Zivilisationskrankheiten von Diabetes bis Krebs. Aber ist das auch Fortschritt? Die Idee, dass es so etwas wie Fortschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...