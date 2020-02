ams verzeichnete eigenen Angaben zufolge "eine ausgesprochen positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2019, das durch ein starkes 4. Quartal mit Umsätzen oberhalb der Erwartungen" abgeschlossen wurde. Dank der besonders erfreulichen Nachfrage nach Consumer-Lösungen sei man in der Lage gewesen, trotz einer eher gedämpften Nachfragesituation in den Non-Consumer-Märkten ein Rekordergebnis zu erzielen, so das Unternehmen. Der Konzernumsatz von ams für 2019 wuchs um 32 Prozent auf 2.085,9 Mio. USD gegenüber 1.578,1 Mio. USD im Vorjahr. Der Konzernumsatz im 4. Quartal 2019 von 655,3 Mio. USD stieg sequentiell um 2% gegenüber dem 3. Quartal sowie um 38% gegenüber 476,5 Mio. USD im Vorjahr. Die bereinigte Bruttogewinnmarge für 2019 betrug 41% und ...

