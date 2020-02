Starke Vorgaben von der Wall Street und aus Asien - in Japan sind die Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen; China tendiert freundlich - dürften den DAX am Dienstag einen Angriff auf das Allzeithoch bei 13.640 Punkten starten lassen. Der vermeintlich positiven Stimmung an den Märkten zum Trotz bleibt die Verbreitung des Coronavirus und die möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft das beherrschende Thema an den internationalen Börsen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

