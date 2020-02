Während einer Rede bei einer Veranstaltung in New Hampshire, sagte US-Präsident Trump am Dienstag, dass er von der Federal Reserve (Fed) weiterhin Zinssenkungen fordert. Wichtige Zitate Wir sollten einen niedrigeren Leitzins haben. Powell hat mich im Stich gelassen. US-Dollar-Index unbeeindruckt Die obigen Kommentare haben wenig bis gar keine Auswirkungen ...

