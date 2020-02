Nach den kürzlich angekündigten Großinvestitionen im britischen Winsford ist bei Coveris die zweite Phase des Investitionsprogramms angelaufen. Dabei werden die technischen Möglichkeiten in Kufstein, Österreich, mit der Anschaffung einer 5-Schicht-Extrusionsanlage speziell für Agrarstretchfolien erweitert. Mit den Investitionen in Winsford in Extrusionsanlagen und Vorstrecker der neuesten Generation entsteht in Großbritannien ein hochspezialisierter Standort für die Stretchfolienherstellung. Sowohl die Produktionskapazitäten des Werks als auch die Möglichkeiten der Herstellung von Stretchfolien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...