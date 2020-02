Zürich (awp) - Die Schweizer Börse bleibt auf Rekordkurs. Händler erwarten aufgrund vorbörslicher Indikationen und positiver Vorgaben von den Märkten der USA und in Fernost auch am Dienstag festere Kurse. In Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertags allerdings geschlossen. Das Coronavirus, das in China schon mehr als ...

