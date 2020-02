FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Autobauer Daimler sollen sich die Effizienzmaßnahmen bereits in diesem Jahr auszahlen. Das Konzern-EBIT soll 2020 deutlich über dem von zahlreichen Einzelproblemen belasteten Niveau des Vorjahres liegen, stellte der Stuttgarter DAX-Konzern in Aussicht. Der Umsatz dürfte auf dem Niveau von 2019 stagnieren.

Das Ergebnis werde indes durch die Restrukturierungsmaßnahmen sowie den damit verbundenen Stellenabbau belastet, hieß es. Die Daimler AG will die Material- und Verwaltungskosten sowie die Personalkosten bis Ende 2022 um mehr als 1,4 Milliarden Euro drücken. Die Sparmaßnahmen könnten noch verschärft werden. Das Unternehmen werde "weiterhin alle Nicht-Kernaktivitäten überprüfen, um die finanziellen Ressourcen auf die Geschäfte mit den höchsten wirtschaftlichen Potenzialen zu konzentrieren", kündigte der Konzern anlässlich der Jahres-Pressekonferenz an.

Das Unternehmen hatte bereits Ende November den Abbau von mindestens 10.000 Stellen außerhalb der Produktion angekündigt. Im Management sollen 10 Prozent der Stellen wegfallen. Weltweit beschäftigt Daimler knapp 300.000 Mitarbeiter.

Wie Audi und BMW, die ebenfalls Sparprogramme aufgesetzt haben, reagiert Daimler auf das schwierigere Umfeld in der Autobranche, hohe Aufwendungen für Zukunftsthemen und striktere Emissionsvorgaben in Europa. Grundsätzlich sind in Deutschland bei Daimler betriebsbedingte Kündigungen nach wie vor bis Ende 2029 ausgeschlossen.

Absatz 2020 leicht unter Vorjahr

2020 dürfte der Konzern-Absatz erneut leicht sinken. 2019 ging er auf 3,345 von 3,352 Millionen Fahrzeuge zurück, bedingt durch die Einbuße von 6 Prozent bei Lkw. Geringere Verkäufe werden 2020 in den Bereichen Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans und Daimler Trucks erwartet. Daimler Buses dürfte hingegen leicht zulegen. Bei Daimler Mobility dürfte das Neugeschäft leicht zurückgehen und das Vertragsvolumen auf Vorjahresniveau bleiben.

Der Umsatz von Mercedes-Benz Cars & Vans dürfte 2020 auf Vorjahresniveau liegen. Daimler Trucks & Buses rechne mit einem deutlichen Rückgang. Das Geschäftsfeld Daimler Mobility erwarte einen Umsatz auf Vorjahresniveau.

Daimler Trucks & Buses soll auf eine bereinigte Umsatzrendite von 5 Prozent kommen, für Daimler Mobility plant der Konzern mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 12 Prozent.

Daimler sieht seine Zukunft in der CO2-neutralen Mobilität sowie in der konsequenten Digitalisierung. "Wir sind entschlossen, unsere technologische Führungsposition auszuspielen und gleichzeitig unsere Profitabilität deutlich zu verbessern", so Vorstandsvorsitzender Ola Källenius, der mit Blick auf 2019 sagte, dass das Unternehmen mit dem Gewinn nicht zufrieden sein könne.

Freier Cashflow im Industriegeschäft bricht 2019 ein

CFO Harald Wilhelm hob die Ziele hervor: "In den kommenden Jahren steht die deutliche Verbesserung unserer Renditen sowie des Cashflows im Fokus. Unser Ziel ist eine solide Netto-Liquidität, um die notwendigen Investitionen abzusichern und gleichzeitig attraktive Dividenden ausschütten zu können. Dazu werden wir in allen Bereichen eine disziplinierte Kapitalallokation sicherstellen."

2019 ist der freie Cashflow im Industriegeschäft vor allem im Zuge der Dieselkrise um 53 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro eingebrochen. Die Netto-Liquidität des Industriegeschäfts sank auf 11,0 von 16,3 Milliarden Euro.

Die Investitionen sollen 2020 auf dem Vorjahresniveau verharren. 2019 flossen 7,1 nach 7,5 Milliarden Euro in Sachanlagen, für Forschung und Entwicklung wurden 9,7 nach 9,1 Milliarden Euro ausgegeben.

