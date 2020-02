11.02.2020 - Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806) blieb auch im Schlussquartal auf Rekordkurs und kam bei allen Kennzahlen am oberen Ende der Ziele oder sogar darüber herein. Hohe organische Zuwächse plus starke Zahlen des neuen Konzernmitglieds SOFiSTiK addierten sich auf rund +32% beim Umsatz und +37% beim EBIT. Haupt-Wachstumstreiber waren CAM, BIM und Digitalisierungslösungen sowie eine rege Nachfrage im Autodesk-Geschäft. Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz auf den neuen Rekordwert von ca. EUR 245 Mio (Vj 185,40 / +32% bzw. +25% organisch), ...

