Über Nacht gewinnt der Dax mehr als 100 Punkte hinzu. Das Rekordhoch von 13.640 Punkten rückt damit wieder in erreichbare Nähe.

Der Dax eröffnet am Dienstag wieder deutlich höher als noch am Vortag. Bei 13.640 Punkten liegt der deutsche Aktienindex etwa ein Prozent im Plus und nähert sich damit dem Rekordhoch von 13.640 Punkten.

Noch am Montag hatte der Dax 0,2 Prozent im Minus bei 13.494 Zählern geschlossen. Über Nacht ist er also mehr als 100 Punkte angestiegen. Aufgehalten werden kann der Dax lediglich von den schwachen Zahlen des Autokonzerns Daimler. Am Morgen präsentierte Vorstandschef Ola Källenius einen Gewinneinbruch um mehr als die Hälfte. Bisher zeigt sich die Daimler-Aktie noch im Plus.

Das Coronavirus rückt an den Märkten zunehmend in den Hintergrund. Zwar ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 42.000 angestiegen, auch die Zahl der Toten erhöhte sich auf über 1010. Dennoch kehrt China nach den verlängerten Neujahrsferien langsam zu normaler Geschäftstätigkeit zurück.

Anleger scheinen dadurch beruhigt, die Börse in Shanghai legte 0,3 Prozent zu, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Lediglich der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Damit folgten die Börsen Asien den Entwicklungen aus den USA: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann am Montag rund 0,6 Prozent, auch der breiter gefasste S&P 500 legte knapp 0,7 Prozent hinzu und notierte bei 3352 Zählern ein neues ...

