Unterföhring (ots) - "Big Brother" meldet sich zurück - und wie! Mit tollen 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern feiert die Jubiläumsstaffel der Mutter aller Reality-Shows einen Einstand nach Maß.Auch die neugeschaffene Bewohner-Bewertung in der SAT.1-App startet erfolgreich. Bis zum Ende der Einzugsshow gaben die Zuschauer insgesamt 502.000 Bewertungen und 70.000 Kommentare ab, die SAT.1-App schnellte auf Platz 1 in der Kategorie "Unterhaltung" im App-Store.Im Anschluss holten sowohl "Akte" in SAT.1 mit 8,3 Prozent (Z 14-49 J.) als auch "Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx mit 2,9 Prozent Marktanteil sehr gute Werte bei den 14- bis 49-Jährigen."Big Brother" läuft montags um 20:15 Uhr live und Mo-Fr um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, außerdem montags, nach der SAT.1-Live-Show: "Big Brother - Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn sowie die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr um 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: BigBrother2020Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen kostenfrei alle Highlight-Videos zu BigBrother2020 und zu vielen weiteren Shows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden.Bewohner-Steckbriefe, Fotomaterial und aktuelle Infos rund um BigBrother2020 finden Sie auf der Presseseite: http://presse.sat1.de/bigbrother