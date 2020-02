Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Harker: Zinsen der Fed sollten auf aktuellem Niveau bleiben

Die US-Konjunktur befindet sich nach Ansicht von Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Federal Reserve, in einer guten Verfassung. Daher gebe es keinen Grund für die US-Notenbank, am aktuellen Zinsniveau etwas zu ändern. "Meiner Meinung nach sollten wir das aktuelle Niveau eine Weile beibehalten und die weiteren Entwicklungen und Konjunkturdaten abwarten, bevor wir weitere Schritte unternehmen", so Harker laut Redemanuskript bei einer Veranstaltung in Delaware. Harker ist in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt.

Nach Thüringen-Debakel: Linke legt in Umfrage zu

Als einzige Partei ist die Linke in ihren Umfragewerten gestärkt aus dem Wahl-Debakel in Thüringen hervorgegangen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Linke auf 10 Prozent und damit zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Dagegen verlieren CDU/CSU und SPD je einen halben Prozentpunkt auf 27,5 Prozent bzw. 12,5 Prozent. Bündnis90/Die Grünen (22 Prozent) und AfD (14 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.

China drängt Schlüsselindustrien zur Rückkehr an die Arbeit

Die chinesische Regierung hat Schlüsselindustrien, die mit der nationalen Wirtschaft und dem Lebensunterhalt der Bevölkerung zu tun haben, aufgefordert, die Arbeit sofort wieder aufzunehmen. Wichtige Bereiche der Wirtschaft waren zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie geschlossen worden. Der Staat werde diesen Unternehmen bei der Lösung von Produktionsproblemen helfen, damit sie volle Auslastung erreichen und 24 Stunden am Tag arbeiten können, sagte Ou Xiaoli, ein Direktor für soziale Entwicklung bei der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission.

Chefs der Gesundheitskommission in der Provinz Hubei entlassen

Der Umgang der Behörden mit dem Ausbruch des Coronavirus in China zieht personelle Konsequenzen nach sich. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, wurden die beiden ranghöchsten Vertreter der Gesundheitskommission der zentralchinesischen Provinz Hubei entlassen. In Hubei hatte die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen. Dort gibt es die allermeisten Infektions- und Todesfälle.

Trump will "sehr ernsthaft" mit Europäern über Handel reden

US-Präsident Donald Trump will mit Nachdruck Handelsgespräche mit der EU vorantreiben. Es sei die Zeit gekommen, "sehr ernsthaft" mit den Europäern zu sprechen, sagte Trump am Montag bei einer Rede vor US-Gouverneuren im Weißen Haus. "Europa hat uns sehr schlecht behandelt." Die Europäische Union habe "unglaubliche" Handelsbarrieren errichtet, sagte der Präsident und verwies auf das Handelsdefizit seines Landes mit der EU. Zuletzt sei er aber mit Handelsgesprächen mit China, Japan und Südkorea beschäftigt gewesen, führte Trump aus.

Sanders erstmals in landesweiter Umfrage zu US-Demokraten vorne

Der linksgerichtete US-Senator Bernie Sanders hat erstmals in einer Umfrage die landesweite Führung unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern übernommen. Laut der am Montag veröffentlichten Umfrage der Universität Quinnipiac liegt der 78-Jährige mit 25 Prozent auf dem ersten Platz. Der bisherige Spitzenreiter, Ex-Vizepräsident Joe Biden, kommt demnach nur noch auf 17 Prozent. Mit 15 Prozent folgt der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der zuletzt in Umfragen massiv zulegen konnte. Die Senatorin Elizabeth Warren steht demnach landesweit bei 14 Prozent, der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg bei 10 Prozent.

Trump verschiebt in neuem Haushaltsplan seine Defizitziele

Steigende Militärausgaben, Kürzungen bei sozialen Leistungen und verschobene Defizitziele: US-Präsident Donald Trump strebt für das nächste Haushaltsjahr ein Budget von mehr als 4,8 Billionen Dollar (4,4 Billionen Euro) an. Das Weiße Haus stellte am Montag seinen Vorschlag für das im Herbst beginnende Haushaltsjahr 2021 vor. Die Pläne sehen 740,5 Milliarden Dollar für die Verteidigung und rund zwei Milliarden Dollar für den von Trump gewollten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vor.

US-Ankläger fordern Haft für früheren Trump-Berater Stone

Die US-Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von sieben bis neun Jahren für den Politikberater Roger Stone, einen langjährigen Vertrauten von Präsident Donald Trump, verlangt. Stone müsse dafür bestraft werden, dass er die Untersuchungen des Kongresses zur Russland-Affäre behindert, unter Eid gelogen und Zeugen beeinflusst habe, heißt es in dem am Montag bei einem Gericht in Washington eingereichten Antrag.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.