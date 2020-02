Heutzutage ist das Laden eines Elektrofahrzeugs (EV) im privaten Bereich ziemlich unkompliziert. Der Fahrer schließt sein Fahrzeug während der Abendstunden an die Ladesäule an, damit es am nächsten Morgen vollständig geladen ist. Dieser Ladevorgang fand bisher vorwiegend zu Hause statt, mittlerweile geht der Trend aber auch hin zu weiteren Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz. Zudem gibt es heute in den Städten immer mehr öffentliche Ladestationen. Obwohl das Aufladen eines Elektrofahrzeugs zu Hause relativ einfach ist, kann es an einer öffentlichen Ladestation schon komplizierter sein: Das Starten ...

