...gegen Dollar und Franken. Gegen Dollar fehlen nur 2 bis 2,5 Cent bis zum historischen Tief, gegen Franken fehlen noch etwa 3 Rappen. Damit ist der Euro offensichtlich in eine Art Berlin-Krise geraten, worin sich die Unsicherheit über die politische Konstellation in Deutschland widerspiegelt.



