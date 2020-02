BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat eine erneute Regierungsbildung mit der Union im Falle eines Kanzlerwechsels offen gelassen. Die SPD habe "sehr deutlich gemacht", dass die große Koalition "gebildet worden ist mit einer Kanzlerin Angela Merkel", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Wenn Merkel nun von ihrem Amt zurücktreten würde, "dann hätten wir sicher eine Situation, in der es viel nachzudenken und viel zu bereden gäbe".

Die Nachfrage, ob dann auch die große Koalition zur Debatte stünde, bejahte der SPD-Chef. "Zur Debatte natürlich, weil es um Inhalte geht, weil es auch um Vertrauensgrundlagen geht." Es gehe nicht um Taktik oder irgendeine Form von Spiel. Dazu sei die Situation zu ernst.

Er sei aber weiterhin "sehr skeptisch, dass das, was getan werden muss in diesem Land, mit der großen Koalition auf Dauer gut zu erreichen ist". Er sei aber auch Realist, betonte Walter-Borjans. Die SPD habe auch eine Menge Punkte durchgesetzt. "Wir haben eine Grundlage, die in dieser Regierung da ist, mit der Kanzlerin Angela Merkel."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 03:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.