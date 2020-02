Johannesburg, 11. Februar 2020. (Interview: https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-diversifying-globally-in-metals-and-jurisdictions/ ) Die SGL-Aktionäre werden auf die von SGL und Sibanye-Stillwater am 4. Oktober 2019 veröffentlichte Absichtserklärung sowie auf die am 5. Dezember 2019 an die SGL-Aktionäre verteilten Transaktionsdokumente verwiesen, die das Scheme Circular und das Pre-Listing Statement umfassen.Die SGL-Aktionäre wurden am 23. Januar 2020 darüber hinaus darüber informiert, dass auf dem Scheme Meeting alle vorgeschlagenen SGL-Aktionärsbeschlüsse, die zur Umsetzung des Scheme erforderlich sind, mit der erforderlichen Stimmenmehrheit angenommen wurden.Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die gleiche Bedeutung wie im Rundschreiben zum Scheme, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.Erfüllung aller Bedingungen des ProgrammsDie SGL-Aktionäre werden hiermit darauf hingewiesen, dass alle Bedingungen des Programms inzwischen erfüllt sind bzw. auf sie verzichtet wurde (soweit zulässig) und das Programm daher bedingungslos ist.Wichtige Daten und ZeitenDie übrigen wichtigen Daten und Zeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schemas, die gegenüber den im Rundschreiben zum Schema angegebenen Daten und Zeiten unverändert geblieben sind, werden im Folgenden aufgeführt:Abschlussdatum und Ankündigung des Abschlussdatums auf SENS veröffentlichtDienstag11. FebruarAnkündigung des Finalisierungsdatums in der südafrikanischen Presse veröffentlichtMittwoch12. FebruarAntrag auf Dekotierung der SGL-Aktien beim JSE einzureichenDonnerstag13. FebruarLetzter Tag für den Handel mit SGL-Aktien, um am Stichtag des Programms in das Register eingetragen zu werden (Letzter Handelstag des Programms)Dienstag18. FebruarAussetzung der Notierung von SGL-Aktien an der JSEMittwoch19. FebruarZulassung zur Notierung der Sibanye-Stillwater-Aktien an der JSE im Vorgriff auf das Umsetzungsdatum des SchemasMittwoch19. FebruarScheme Record Date, an dem SGL-Aktionäre im Register eingetragen werden müssen, um die Sibanye-Stillwater-Aktien zu erhaltenFreitag21. FebruarDatum der Umsetzung des ProgrammsMontag24. FebruarDie Konten der GSVP oder des Brokers der Programmteilnehmer oder das Konto im Namen von Computershare Nominees in Bezug auf dematerialisierte Sibanye-Stillwater-Emittenten-Nominee-Aktionäre, soweit zutreffend, die mit den Scheme Conideration Shares aktualisiert wurdenMontag24. FebruarBeendigung der Notierung von SGL-Aktien bei Handelsbeginn am JSEDienstag25. FebruarAnmerkungen:1. Die SGL-Aktien dürfen nach dem Scheme Last Day to Trade (Dienstag, 18. Februar 2020) weder dematerialisiert noch rematerialisiert werden.2. Alle im Rundschreiben des Programms angegebenen und oben aufgeführten Zeiten sind, sofern der Kontext nichts anderes angibt, Ortszeiten in Südafrika.3 Für den Zeitplan in Bezug auf SGL ADSs sollten sich SGL ADS-Inhaber auf das Formular F-4 für 2019 (Akte Nr. 333-234096) (und etwaige Änderungen dazu) sowie auf die Mitteilung und Anweisungen des ADS-Verwahrers beziehen.Erklärung der VerantwortungVerantwortlichkeitserklärung des SGL Independent BoardDie Mitglieder des SGL Independent Board übernehmen gemeinsam und einzeln die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen (aber nur soweit sie sich auf SGL beziehen und nur in dem Maße, wie sie nach dem Gesetz und den Anforderungen der JSE Listings verpflichtet sind, eine solche Verantwortung zu übernehmen) und bestätigen, dass die hierin enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen und diese Bekanntmachung nichts auslässt, was die Bedeutung der enthaltenen Informationen beeinflussen könnte.Erklärung zur Verantwortung des Vorstandes von Sibanye-StillwaterDie Mitglieder des Vorstands von Sibanye-Stillwater übernehmen gemeinsam und einzeln die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen (aber nur soweit sie sich auf Sibanye-Stillwater beziehen und nur in dem Maße, wie sie nach dem Gesetz und den Anforderungen der JSE Listings verpflichtet sind, eine solche Verantwortung zu übernehmen) und bestätigen, dass die hierin enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr sind und diese Bekanntmachung nichts auslässt, was die Bedeutung der enthaltenen Informationen beeinflussen könnte.Kontakt:E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiterin der Abteilung Investor Relations+27(0) 83 453 4014Sponsor: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENWo dies relevant ist, unterliegen diese Maßnahmen den entsprechenden Konsultationen und Genehmigungen.Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen über SGL und Sibanye-Stillwater sowie mündliche Aussagen, die von SGL, Sibanye-Stillwater oder von Führungskräften, Direktoren oder Mitarbeitern, die in ihrem Namen handeln, in Bezug auf den Gegenstand dieser Mitteilung gemacht werden, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder auf diesen basieren, einschließlich "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten und werden im Allgemeinen mit den Wörtern "Ziel", "würde", "Potenzial", "Ziel", "voraussehen", "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "hoffen", "können", "soll" oder ähnlichen Wendungen eingeleitet, gefolgt von oder enthalten sie. Diese vorausschauenden Aussagen basieren notwendigerweise auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung hinsichtlich der erwarteten Entwicklungen und anderer Faktoren, die die Sibanye-Stillwater-Gruppe beeinflussen, und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf vorausschauende Aussagen als Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse verlassen.SGL und Sibanye-Stillwater übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Bekanntmachung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert. Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die die Gruppe betreffen, sind in den bei der JSE und der SEC eingereichten Unterlagen der Gruppe beschrieben, einschließlich des SGL-Jahresberichts auf Formular 20-F 2018 und des Formulars F-4 für 2019 (und aller Änderungen dazu).WICHTIGE INFORMATIONENDiese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere dar noch ist sie Teil eines solchen Angebots, noch soll es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unrechtmäßig wäre. Diese Ankündigung ist kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in die Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, es sei denn, es erfolgt eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act") oder eine Ausnahme davon.Im Zusammenhang mit dem Programm hat Sibanye-Stillwater eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (Aktenzeichen 333-234096) eingereicht, die wichtige Informationen bezüglich des Programms enthält. Die endgültige Registrierungserklärung auf Formular F-4 wurde den betreffenden Wertpapierinhabern von SGL zur Verfügung gestellt.Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und daher sollten sich Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Bekanntmachung freigegeben, veröffentlicht oder verteilt wird, über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND INHABER VON ANZEIGEN DER SGL WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE US-AMERIKANISCHE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG BEZÜGLICH DES VORGESCHLAGENEN SCHEMAS SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, EINSCHLIEßLICH DER DARIN ENTHALTENEN EXPONATE UND ALLER DOKUMENTE, DIE ZUVOR BEI DER SEC EINGEREICHT UND DURCH VERWEIS IN DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG AUFGENOMMEN WURDEN, SOWIE ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DIESER DOKUMENTE, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER SGL, SIBANYE-STILLWATER UND DAS VORGESCHLAGENE SCHEMA ENTHÄLT.Aktionäre und ADS-Inhaber können auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov kostenlos Kopien des Angebotsdokuments des US Scheme sowie andere Unterlagen mit Informationen über SGL und Sibanye-Stillwater erhalten. Aktionäre und ADS-Inhaber können diese Dokumente auch kostenlos auf der Website von SGL unter http://www.sibanyestillwater.com erhalten.Diese Ankündigung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unrechtmäßig ist. Ein Angebot wird nicht in einer Gerichtsbarkeit unterbreitet, in der die Unterbreitung oder Annahme eines Angebots nicht mit den Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit in Einklang steht, und es werden auch keine Einlagen in dieser Gerichtsbarkeit angenommen. Wenn jedoch ein Angebot gemacht wird, kann Sibanye-Stillwater nach eigenem Ermessen die Maßnahmen ergreifen, die sie für notwendig erachtet, um ein Angebot in einer solchen Gerichtsbarkeit zu verlängern.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung