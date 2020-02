Unter dem Strich blieb 2019 gerade noch ein Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro übrig, wie Daimler am Dienstag in Stuttgart mitteilte.2018 war es noch dreimal so viel - und schon da war das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis heftig eingebrochen. Zwar konnte Daimler den Umsatz mit 172,7 Milliarden Euro noch leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...