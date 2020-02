New York (ots) - Payoneer's Global Freelancer Income Report 2020 zeigt die sich ändernden demographischen Verhältnisse und Motivationen, die die Gig-Economy antreibenPayoneer präsentiert jetzt den Freelancer Income Report, der auf einer Umfrage unter mehr als 7.000 Freiberuflern & Selbstständigen aus über 150 Ländern basiert. Er bietet neue Einblicke in die Welt der Freelancer sowie in deren Motivationen. Zudem zeigt der Report auch die Art und Weise, wie diese besondere Berufsgruppe die globale Zusammenarbeit fördert, indem sie Top-Talente mit Unternehmen überall auf der Welt verbindet. Der Bericht erzählt die Geschichte einer ehrgeizigen und mutigen Berufsgruppe, die nicht länger bereit ist, sich mit dem Status quo zufrieden zu geben. Die Popularität von Freelancing wird laut Bericht auf das Potenzial für vielfältigere Beschäftigungsmöglichkeiten, größere Unabhängigkeit, Aussicht auf höheres Einkommen und nicht zuletzt auf eine vielversprechende Perspektive bezüglich Lohngleichheit zurückgeführt.Der vollständige Bericht zum Download: https://pubs.payoneer.com/images/2020-Freelancer-Income-Report.pdfÜber Payoneer:Mit der Mission "Go beyond" bestärkt Payoneer Unternehmen darin über Grenzen, Limits und Erwartungen hinauszugehen. Mit seiner innovativen, grenzüberschreitenden Payment-Plattform verbindet Payoneer Unternehmen, Fachleute, Länder und Währungen und unterstützt somit den globalen Handel.In der grenzenlosen digitalen Welt von heute bietet Payoneer mit seinem Massenauszahlungsservice führenden Unternehmen die Möglichkeit, reibungslos Geldbeträge an Zahlungsempfänger in über 200 Ländern und in mehr als 150 Währungen zu zahlen. Von aufstrebenden Kleinunternehmen bis führenden Weltkonzernen wie Airbnb, Amazon, Google und Upwork, Payoneer macht den globalen Handel einfach und sicher. Payoneer wurde 2005 gegründet, ist profitabel und hat Standorte in der ganzen Welt.Payoneer - one world, one platform, endless opportunity.www.payoneer.com (http://www.payoneer.com)Pressekontakt:Lucy Turpin CommunicationsConstanze Auch+49 89 417761-42Payoneer@LucyTurpin.comOriginal-Content von: Payoneer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141261/4517103