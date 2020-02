FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom kann auf einen Erfolg des Fusionsvorhabens ihrer US-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint noch an diesem Dienstag hoffen. Das US-Gericht veröffentliche voraussichtlich noch am Berichtstag seine Entscheidung zu dem 26 Milliarden US-Dollar schweren Vorhaben, teilte der DAX-Konzern mit. Die Telekom bestätigte damit Informationen, die zuvor schon aus Kreisen durchgesickert waren.

Der US District Court for the Southern District of New York habe die beteiligten Parteien darüber informiert, dass der zuständige Richter Victor Marrero heute eine Entscheidung zu der geplanten Fusion von T-Mobile US Inc Und Sprint Corp veröffentlicht, teilte die Telekom mit. "Wir bleiben weiter zuversichtlich, dass der Richter zugunsten der Transaktion entscheiden wird."

Mit der Entscheidung zugunsten der beiden Unternehmen würden diese einen Sieg über eine Reihe von Staatsanwälten aus den US-Bundesstaaten einfahren, die die Fusion aus wettbewerbsrechtlichen Gründen verhindern wollten. Mit der Fusion schließen sich die Nummer 3 und die Nummer 4 auf dem US-Mobilfunkmarkt zusammen. Der rein aktienbasierte Deal ist bereits vor zwei Jahren vereinbart worden. Im vergangenen Jahr haben sich die Deutsche-Telekom-Tochter und Sprint die Genehmigungen der Kartellbehörden gesichert, nachdem sie Zugeständnisse gemacht hatten.

Die neue T-Mobile wird mehr als 90 Millionen Kunden in den USA haben und will den größeren Konkurrenten AT&T und Verizon Communications weitere Kunden abspenstig machen. Die drei Unternehmen werden den US-Mobilfunkmarkt dominieren.

Das Gerichtsverfahren hatte vor allem die Aktie von Sprint in den vergangenen Monaten belastet. Nach dem Durchsickern der möglichen Genehmigung schoss die Aktie von Sprint kletterte im nachbörslichen US-Handel aber um knapp 70 Prozent nach oben, die T-Mobile-Aktie legte um 8 Prozent zu.

