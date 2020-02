Das Unternehmen Showman Fabricators wurde vor über 30 Jahren gegründet. Die Mitarbeiter konzipieren und bauen kundenspezifische Sets und Umgebungen für visuelle Bühneneffekte. Das reicht vom Set einer Fernsehshow bis hin zu einem Broadway-Stück. Auch die Nachbildung einer historischen Straße in einem Museum oder ein einzigartiges Ambiente im Einzelhandel oder im öffentlichen Raum werden umgesetzt. Die Mitarbeiter kombinieren in ihrer hochmodernen Werkstätte in Bayonne, New Jersey, 3D-Strukturen mit der dazugehörigen Elektronik, Grafik und den mechanischen Elementen. Showman bedient sich dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...