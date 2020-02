Der Klimawandel könnte die weltweite Ungleichheit weiter verschärfen. In armen Regionen fehlen nicht nur die Mittel, um Schocks abzufedern - die Menschen können sich auch nicht ausreichend gegen Wetterschäden versichern.

Wer die Zerstörungskraft des Wassers begreifen will, sollte Jakarta besuchen. Jedes Jahr dringt das Meer weiter in die indonesische Hauptstadt vor, unterspült Schutzmauern und flutet ganze Viertel der Zehn-Millionen-Metropole. Der steigende Meeresspiegel, Unwetter sowie ein bau- und grundwasserbedingt absackender Boden bedrohen die Großstadt und ihre Einwohner. Bis 2050 könnte rund ein Drittel Jakartas im Wasser stehen; vor allem die nah am Meer gebauten Slums wären dann unbewohnbar.

Die Regierung hat reagiert, jedoch anders als von vielen erwartet: Auf der Nachbarinsel Borneo wird im Eiltempo eine neue Hauptstadt gebaut - fernab der Küste, garantiert flut- und katastrophensicher. Es ist ein Rückzug, der auf das verweist, was vielerorts passieren könnte: die Massenflucht vor Klimaschäden.

Bis 2050 werden laut Weltbankprognosen in Südasien, Afrika und Lateinamerika 143 Millionen Menschen wegen des Klimawandels ihre Heimat verlassen. Naturkatastrophen treiben jedes Jahr weltweit 26 Millionen Menschen in die Armut; bis 2030 könnten durch den Klimawandel noch einmal 100 Millionen hinzukommen. "Katastrophen werden zu Transmissionsriemen, die die Armut auf die nächsten Generationen übertragen", warnt die UN-Wirtschaftskommission für Asien und Pazifik (Unescap).

Steigender "Insurance Gap"

Was dabei eine bedeutende Rolle spielt: Es gibt oft keine Versicherung, die Schäden an Haus und Hof übernimmt. Weite Teile der Bevölkerung in Schwellen- und Entwicklungsländern sind unterversichert. In Asien etwa sind nach Schätzungen der Versicherungsbranche nur acht Dollar je 100 Dollar Schäden aus Naturkatastrophen versichert, das reiche Japan eingerechnet. In Afrika liegt der Wert bei 6,5 Dollar - bei einer insgesamt deutlich niedrigeren Schadenshöhe. Zum Vergleich: In Europa sind 37 von 100 Dollar Schäden versichert, in Nord- und Zentralamerika sogar 51 je 100 Dollar Schäden.

Diese Schere droht nun noch weiter auseinanderzugehen: Nach Berechnungen des Rückversicherers Munich Re verursachten im vergangenen Jahr weltweit 820 Naturkatastrophen einen Gesamtschaden von rund 150 Milliarden Dollar - und ...

