Der Kampf gegen Ungleichheit, der Umweltschutz und die Automatisierung der Wirtschaft bestimmen das Weltgeschehen. Ihre Vereinigung wird unsere Zukunft entscheiden.

Das Weltgeschehen wird bestimmt von einem neuen Megatrend. Dieser bildet sich gerade und wird sich in den kommenden Monaten ausformen. Er entsteht aus der Verdichtung von drei Trends des letzten Jahres und wird zuerst den Präsidentschaftswahlkampf in den USA bestimmen, darüber hinaus aber bald auch über den Atlantik nach Europa und den Pazifik nach Asien schwappen.

Der erste dieser drei Trends ist der große Kampf gegen die Ungleichheit, der an vielen Orten der Welt, nahezu zeitgleich, im vergangenen Jahr begonnen hat. Die Proteste in Ecuador, dem Iran, dem Libanon, Frankreich oder Hongkong brechen dort hervor, wo Menschen sich vom System ausgebeutet fühlen, sei es durch steigende Benzinpreise oder eine Steuer auf die Nutzung sozialer Medien. Als sich im Jahr 2010 ein tunesischer Händler auf dem Markt mit Benzin übergoss und anzündete, weil es ihm die Behörden unmöglich machten, seinen Stand zu führen, löste das den Arabischen Frühling aus. Die ökonomische Unzufriedenheit, die in diesen Monaten an vielen Orten der Welt wieder messbar ist, wird ebenfalls politische Beben nach sich ziehen. Diese Entwicklungen führen dazu, dass sich Ökonomen, Philosophen und Politiker darüber Gedanken machen müssen, wie ein besserer, fairer Kapitalismus aussehen könnte.

Dieses Nachdenken geschieht unter den Vorzeichen der beiden anderen Trends: der zunehmenden Automatisierung und allem, was unter maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz firmiert einerseits. Sowie dem Umweltschutz und dem Kampf gegen den Klimawandel andererseits.

In den westlichen Industrienationen ist schon seit zwei Jahrzehnten zu beobachten, dass die Wirtschaftsleistung aufgrund größerer Effizienz und Automatisierung steigt, wohingegen die Haushaltseinkommen stagnieren. Menschen können sich also weniger leisten, obwohl das Bruttoinlandsprodukt steigt. Dazu ...

