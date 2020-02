Nuvisan übernimmt für die Leverkusener in der Hauptstadt die Forschung auf dem Gebiet kleinmolekularer Wirkstoffe. 400 neue Jobs sollen entstehen.

Bayer stellt seine Pharmaforschung in Berlin neu auf. Der Pharma-Dienstleister Nuvisan soll einen großen Teil der in Berlin ansässigen Forschung auf dem Gebiet kleinmolekularer Wirkstoffe übernehmen, wie Bayer am Dienstag mitteilte.

Seine übrigen Forschungsaktivitäten und den Hauptsitz seiner Pharmasparte in der Hauptstadt will der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern behalten. Die Nuvisan-Gruppe, die ihren Sitz in Neu-Ulm hat, will in ...

