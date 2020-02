Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in China ist zu Jahresbeginn unerwartet stark angestiegen, auf 5,4 Prozent von 4,5 Prozent im Dezember, so die Analysten von Postbank Research.Haupttreiber der Entwicklung sei mit einem Plus von über 20 Prozent erneut der Lebensmittelsektor gewesen. Wie in den vergangenen Monaten hätten vor allem die Preise für Schweinefleisch infolge von Versorgungsengpässen durch die Schweinegrippe ihren sprunghaften Anstieg fortgesetzt. Neben dem Neujahrsfest in China, das dieses Jahr in den Januar gefallen sei, habe aber auch das Coronavirus einen Beitrag zum Anstieg der Inflationsrate geleistet, da es für Angebotsengpässe unter anderem im Nahrungsmittel- sowie im Dienstleistungssektor sorge. Dementsprechend seien auch die Preise für Medikamente und die medizinische Versorgung im Januar schneller gestiegen als in den Vormonaten. Gleichwohl sei der Preisauftrieb außerhalb des Nahrungsmittelsektors mit 1,6 Prozent bis zuletzt immer noch verhalten geblieben. ...

