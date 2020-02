"Es waren also nicht Shortseller in Schieflache, die zwangsliquidiert wurden, sondern Kumpels von Ron Baron."Ich habe die Tesla-Story ausgearbeitet: Das ist schon historisch, was wir letzte Woche bei Tesla gesehen haben. Und anders als in der Finanzpresse zu lesen habe ich herausgefunden, dass es sich NICHT um einen Shortsqueeze handelt, sondern um reine Spekulation. In Kapitel 02 meiner neuen Ausgabe 20/6 gehe ich näher darauf ein: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1708ch02Hier sind kurze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...