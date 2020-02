Supermarktketten drücken die Preise für Lebensmittel so stark, dass Bauern um ihre Existenz fürchten müssen. Tatsächlich sichern Genossenschaften die Verhandlungsmacht der Landwirte. Die Probleme haben andere Ursachen.

In der Nacht vor dem Gipfel blockierten Bauern mit 220 Traktoren die Zufahrtswege zu mehreren Edeka-Lagern in Bayern. Ihre Botschaft: Der Handel ist verantwortlich für den Verfall der Preise, das Sterben der Höfe, den Niedergang von Ackerbau und Viehzucht. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Lobbyistin bewährt und der Marktmacht der Supermarktketten und Discounter den Kampf angesagt. Sie setzten "unlautere Handelspraktiken" durch, so Klöckner - und stünden in Verhandlungen den Bauern gegenüber "wie David gegen Goliath".

Die Rollen waren also klar verteilt vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der großen deutschen Supermarktketten am vergangenen Montag: Der brave, kleine Ackermann wird von fiesen Großkonzernen ausgebeutet. Und doch ist die Anleihe beim Alten Testament vor allem deshalb so realitätsnah, weil David in Wahrheit gar nicht so wehrlos ist. Zwar ist der deutsche Lebensmittelhandel hoch konzentriert. Aldi, Lidl, Rewe und Edeka beherrschen 85 Prozent des Marktes. Doch auch die Bauern haben sich längst organisiert - und ein beachtliches Gegengewicht geschaffen.

Es gebe kaum Fälle, "in denen Bauern überhaupt direkt mit den Lebensmittelketten verhandeln", sagt Handelsexperte Thomas Roeb von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Stattdessen bekämen es Konzerne mit Erzeuger- und Vermarktungsgemeinschaften zu tun, in denen viele Landwirte zusammengeschlossen seien. Man könnte auch sagen: Konzerne, die ihrerseits "international agieren und das Angebotsvolumen Tausender Bauern bündeln", sagt Roeb.

Goliath gegen Goliath? Armin Rehberg kennt beide Seiten. Der Exchef der Lebensmitteldiscounter Norma und Penny ist heute Chef von Landgard, der größten deutschen Genossenschaft für Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen. Die rund 3200 in den Zusammenschluss organisierten Erzeugerbetriebe erwirtschaften mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz und machen Gewinn. Auf der Fachmesse Fruit Logistica in Berlin präsentiert sich Landgard mit einem 24 Meter breiten Stand, direkt neben dem Haupteingang Nord, ausnehmend prominent. "Bei Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen sind wir Marktführer in Deutschland", sagt Rehberg.

Unter seiner Führung verhandelt Landgard mit Einkäufern von Aldi, Rewe und Edeka Preise und Mengen für Äpfel, Tomaten, Kürbisse und Schnittblumen. "Der Preisdruck ist zwar definitiv härter geworden", sagt er, "aber Kaninchen vor der Schlange ist definitiv falsch." Mal tue eine Verhandlung auch weh, aber im Großen und Ganzen sei es ein gesundes Miteinander. Schließlich gehe es bei den Gesprächen um Leistung und Verlässlichkeit: "Landgard Mitgliedsbetriebe ...

