FRANKFURT (dpa-AFX) - Wachstumshoffnungen und Spekulationen über einen möglichen Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax haben die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero am Dienstag angetrieben. Nachdem Anleger am Morgen im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen noch skeptisch auf die Profitabilität des Unternehmens geblickt und für ein Kursminus von mehr als 7 Prozent gesorgt hatten, drehte der Kurs rasch ins Plus und erklomm ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen die Papiere 1,25 Prozent auf 75,94 Euro.



So will Delivery Hero weiter stark wachsen und dabei auch von einer milliardensschweren Übernahme in Asien profitieren. Unlängst hatte sich der Konzern rund 87 Prozent des südkoreanischen Unternehmens Woowa gesichert. Dass die Berliner - wie für Start-ups üblich - noch Verluste schreiben, rückte angesichts der Wachstumsambitionen in den Hintergrund.



Zwar sei der in Aussicht gestellte bereinigte operative Verlust viel höher als am Markt erwartet, doch liege der Umsatzausblick über den Schätzungen, erklärte Analystin Sherri Malek von RBC Capital. Die Investitionen dürften 2020 erneut sehr hoch sein.



Zudem machten am Markt Spekulationen über einen Dax-Aufstieg von Delivery Hero die Runde. So schrieben die Autoren von Berneckers Börsenbrief "AB Daily", dass Delivery Hero schon bald den Spezialchemiekonzern Covestro auf dem Dax verdrängen könnte.



Index-Experten halten das aktuell aber für eher unwahrscheinlich. Mit Blick auf die streubesitzgewichtete Marktkapitalisierung stehe Delivery Hero zwar stark da. "Beim Börsenumsatz müsste sich aber noch gewaltig was tun. Das wird so schnell nichts", sagte einer der Experten.



Der Marktwert von Delivery Hero zwar zuletzt stark gestiegen auf aktuell rund 14,8 Milliarden Euro, da sich Anleger viel von der Übernahme von Woowa versprechen. Allein seit der Ankündigung des Deals Mitte Dezember legte der Aktienkurs um mehr als die Hälfte zu./mis/ck/nas/fba



