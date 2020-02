PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen sind am Dienstagvormittag gestiegen und haben damit die Zurückhaltung vom Wochenbeginn abgestreift. Rekordstände der US-Börsen machten verzagten Investoren neuen Mut. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,54 Prozent auf 3813,69 Punkte.



Die Sorgen um die konjunkturellen Auswirkungen des Coronavirus verblassten angesichts der guten Vorgaben und der Aussichten. "Nun lässt die Hysterie nach und die Investoren fokussieren sich wieder auf die konjunkturelle Ausgangslage. Diese sieht aktuell zwar noch nicht wirklich überzeugen aus, am Horizont lässt sich jedoch bereits ein breiter Silberstreif erkennen", schrieb Marktstratege Andreas Lipkow von Comdirect in einem Kommentar. Das hätten die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen vieler Unternehmen aufgezeigt. Auch hier sind die US-Vorgaben konstruktiv: Rund 70 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 , die bereits berichtet haben, übertrafen die Erwartungen.



Auch die großen Länderbörsen legten zu. Der französische Leitindex Cac 40 rückte um 0,45 Prozent auf 6042,86 Punkte vor. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,67 Prozent auf 7497,07 Punkte.



Die Quartalszahlen gaben bei den Einzelwerten den Takt an. Der Reisekonzern Tui profitierte von sonnigen Aussichten, was die Aktie um 9,7 Prozent klettern ließ. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen zwar von enttäuschenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2019/20, lobten aber den Ausblick.



Auch Air Liquide erfreute. Der französische Gasehersteller hat im vergangenen Jahr dank gut laufender Geschäfte mit der Elektronik- und Gesundheitsbranche deutlich mehr verdient. Die Aktie kletterte um 0,9 Prozent. Bremsspuren hinterließen dagegen die Michelin-Zahlen beim Kurs, der um 3,1 Prozent sank. Der französische Reifenhersteller erwartet für das laufende Jahr einen leicht sinkenden Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt.



Bei AMS ging es nach dem jüngsten Lauf nicht weiter nach oben. Die Aktie des österreichischen Sensorspezialisten gab trotz guter Zahlen um 2,3 Prozent nach. Das Unternehmen strebt unterdessen beim Münchner Lichtkonzern Osram die volle Kontrolle an./mf/fba



