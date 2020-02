Munsbach (www.fondscheck.de) - Jamie Dimon, CEO von J.P. Morgan Chase & Co verkündete während des diesjährigen Weltwirtschaftsforums eine schlechte Nachricht: "Die einzige Blase an den Finanzmärkten gibt es bei Staatsanleihen" - bei näherer Betrachtung der Fakten ist dies nicht von der Hand zu weisen, so die Experten von ETHENEA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...