In Schweden haben Elektroautos und Plug-in-Hybride im Januar einen Marktanteil von 30,2 Prozent erreicht. Hintergrund des Neuzulassungs-Booms dürfte vor allem eine Änderung am schwedischen Bonus-Malus-Systems sein, die zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist. Zunächst zu den Zahlen: 7,1 Prozent aller schwedischen Neuwagen im Januar 2020 waren BEV (1.269 Zulassungen) und 23,1 Prozent Plug-in-Hybride ...

Den vollständigen Artikel lesen ...