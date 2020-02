++ Europäische Märkte eröffnen am Dienstag höher ++ DE30 testet erneut Allzeithoch ++ Daimler kürzt Dividende um über 70% ++Die europäischen Aktien starteten den heutigen Handel dank solider Gewinne an den US-amerikanischen und asiatischen Märkten höher. Der DE30 eröffnete heute fast bei 13.600 Punkten (+0,81%) und testete zu Beginn der Sitzung das Allzeithoch. Aktien aus den Niederlanden und Russland sind heute die europäischen Top-Mover, während Aktien aus Polen und Spanien am stärksten zurückbleiben. Quelle: xStation 5 Der deutsche ...

