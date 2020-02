FRANKFURT (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 13.602 Punkte und kratzt damit an seinem Rekordstand von 13.640. Der Euro-Stoxx-50 ist bereits nach oben ausgebrochen, er steigt um 0,7 Prozent auf 3.818 Punkte und steht auf dem höchsten Stand seit etwa 12 Jahren. Neue Rekorde markiert die schweizerische Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 11.100 Punkte.

In der zweiten Reihe in Deutschland steigt der MDAX um 0,8 Prozent auf 29.007 Punkte und steht ebenfalls auf Allzeithoch. Der TecDAX gewinnt 1,4 Prozent und liegt direkt am 19-Jahres-Hoch vom 24. Januar.

Die Sorgen um negative Folgen des Coronavirus auf das Wirtschaftswachstum sind vorerst in den Hintergrund gerückt, zumal die Zahl der Neuerkrankungen zuletzt etwas abgenommen hat. Die Analysten von Goldman Sachs sehen den Einfluss des Virus auf die Wirtschaft als begrenzt. Große Produktionsunterbrechungen in China dürfte es nicht geben. Dazu kommen positiv erwartete Auswirkungen von geldpolitischen Stützungsmaßnahmen in China, die am Dienstag auch die Aktienkurse in Asien nach oben trieben. Hoffnungsvoll stimmt auch, dass Peking Schlüsselindustrien des Landes aufgefordert hat, die teilweise unterbrochene Produktion wieder hochzufahren.

Daneben machen gute US-Vorgaben mit neuen Rekorden beim S&P-500 und Nasdaq-Composite-Index die Anleger mutig. Geprägt wird das Geschehen von Konjunkturzuversicht und Quartalsberichten.

Daimler-Kurs volatil

Daimler liegen am Mittag 0,4 Prozent zurück, nachdem das Papier zunächst deutlich im Plus gelegen hatte. Die angekündigte Dividende ist mit 0,90 Euro unter der Konsenserwartung von 1,00 Euro ausgefallen. Das könne man aber auch als Großreinemachen durch den neuen CEO verstehen, passend zu den deutlich höher ausgefallenen jüngsten Stellenstreichungen, heißt es aus dem Handel. Der Investitionsbedarf in E-Mobilität sei sehr hoch, das Geld im Unternehmen somit besser aufgehoben.

Independent Research spricht von durchwachsenen Eckdaten. Allerdings dürfte die Ergebnistalsohle auf berichteter Basis wohl erreicht sein. Gewinn je Aktie und Dividendenvorschlag hätten die Prognose klar verfehlt.

Größter DAX-Gewinner sind Deutsche Telekom mit einem Plus von 4,2 Prozent, weil in den schon lange geplanten Zusammenschluss zwischen Sprint und der Tochter T-Mobile US Bewegung kommt. Die Aktien der beiden Unternehmen haussierten darauf nachbörslich in den USA am Montag. Wie das Wall Street Journal unter Bezug auf Kreise berichtet, wird ein US-Bezirksrichter den Weg für den Zusammenschluss frei machen. Der Zusammenschluss des dritt- und viertgrößten Mobilfunkanbieters des Landes stockte wegen kartellrechtlicher Bedenken. Die Deutsche Telekom hat inzwischen bestätigt, dass eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht.

Telekom-Index an der Spitze - Auto-Index hinten

Der Stoxx-Index der Telekomaktien führt den Aufschwung bei den europäischen Sektoren an. Er gewinnt 1,4 Prozent. Ähnlich stark zeigen sich die Ölaktien. Aber auch alle anderen europäischen Branchen-Indizes zeigen sich mehr oder weniger deutlich im Plus. Hinterher hinkt nach den Daimler-Zahlen und auch belastet von Michelin der Index der Autobranche, der nur um 0,2 Prozent zulegt.

Michelin verbilligen sich nach Quartalsbericht und Ausblick um 3,2 Prozent. Laut Jefferies liegt die Prognose eines leicht rückläufigen operativen Gewinns 2020 leicht unter den Erwartungen. Die Vorsicht sei angemessen mit Blick auf Lagerbestände beim Hersteller und bei den Händlern. Continental notieren im Fahrwasser knapp behauptet.

Tui-Aktie schießt nach oben

Tui haussieren um 12 Prozent. Tui erwarte für 2020, dass die bereinigten Umsätze das bereinigte operative Ergebnis auf das obere Ende der ursprünglichen Unternehmensprognose ohne Kosten für das Flugverbot der Boeing 737 Max steigen lassen werden, so die Citi-Analysten. Das Management berücksichtige nun das ganze Jahr bei den Max-Kosten, habe aber die geschätzte Kostenspanne auf 220 bis 245 Millionen Euro von 220 bis 270 Millionen Euro verengt.

Für Grenke geht es nach dem Zahlenausweis um 7,1 Prozent nach oben. Delivery Hero haben ins Plus gedreht und steigen nun um 2,6 Prozent. Nach ihrem Zahlenausweis waren sie zunächst etwas gefallen. Der Ausblick liege aber über den Konsenserwartungen, heißt es bei Citi. Das Haus billigt Delivery "eine unangefochtene Marktführerschaft in den Kernmärkten" zu.

Mensch und Maschine legen um 2,5 Prozent zu, nachdem laut Marktteilnehmern die hohe Erwartungen auch erfüllt wurden mit den Quartalszahlen.

Zum Minus bei AMS von 1,8 Prozent wird auf Gwinnmitnahmen verwiesen. Die berichteten Zahlen des Halbleiterunternehmens, das im Begriff ist, Osram zu übernehmen, seien gut ausgefallen, heißt es. Auch der Ausblick sei gut. Die Osram-Aktie liegt 1,4 Prozent höher.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.816,30 0,61 23,12 1,90 Stoxx-50 3.503,90 0,61 21,35 2,96 DAX 13.604,04 0,82 110,01 2,68 MDAX 29.030,99 0,87 249,75 2,54 TecDAX 3.232,43 1,57 50,05 7,21 SDAX 12.773,37 1,12 141,56 2,09 FTSE 7.510,59 0,86 63,71 -1,27 CAC 6.040,43 0,41 24,76 1,04 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,39 0,02 -0,63 US-Zehnjahresrendite 1,59 0,01 -1,09 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:00 % YTD EUR/USD 1,0915 +0,01% 1,0910 1,0916 -2,7% EUR/JPY 119,89 +0,09% 119,89 119,82 -1,7% EUR/CHF 1,0676 +0,10% 1,0673 1,0673 -1,7% EUR/GBP 0,8442 -0,10% 0,8453 0,8449 -0,3% USD/JPY 109,84 +0,07% 109,89 109,77 +1,0% GBP/USD 1,2929 +0,12% 1,2907 1,2919 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,9785 -0,08% 6,9786 6,9862 +0,2% Bitcoin BTC/USD 9.793,50 -0,44% 9.749,75 9.824,75 +35,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,54 49,57 +2,0% 0,97 -16,8% Brent/ICE 54,32 53,27 +2,0% 1,05 -16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.569,19 1.571,90 -0,2% -2,72 +3,4% Silber (Spot) 17,72 17,80 -0,4% -0,08 -0,7% Platin (Spot) 969,45 964,25 +0,5% +5,20 +0,5% Kupfer-Future 2,58 2,55 +1,2% +0,03 -7,8%

