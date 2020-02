Kantar zeigt, wie die städtische Mobilität in zehn Jahren in 31 Städten weltweit aussehen wird Abu Dhabi / München, 11. Februar 2020 - 2030 wird in den größten Städten der Welt der globale Wendepunkt für nachhaltige Mobilität erreicht. Das geht aus einer neuen Analyse der Kantar-Studie "Mobility Futures" hervor, die auf dem UN-Habitat World Urban Forum vorgestellt wurde. Die privaten Autofahrten werden in den größten Städten der Welt im nächsten Jahrzehnt um zehn Prozent zurückgehen. Der Aufstieg ...

