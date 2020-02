Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Gedenktags der Reichsgründung geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.360,50 +0,22% +4,00% S&P-500-Future 3.361,75 +0,25% +3,97% Euro-Stoxx-50 3.819,12 +0,68% +1,98% Stoxx-50 3.505,43 +0,66% +3,01% DAX 13.615,59 +0,90% +2,77% FTSE 7.512,40 +0,88% -1,27% CAC 6.043,97 +0,47% +1,10% Nikkei-225 0,00 0% +0,12% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,23 -0,34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,56 49,57 +2,0% 0,99 -16,8% Brent/ICE 54,45 53,27 +2,2% 1,18 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.568,38 1.571,90 -0,2% -3,53 +3,4% Silber (Spot) 17,71 17,80 -0,5% -0,09 -0,8% Platin (Spot) 969,00 964,25 +0,5% +4,75 +0,4% Kupfer-Future 2,58 2,55 +1,2% +0,03 -7,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach neuen Rekordhochs für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite am Montag, sieht es für den Start am Dienstag an den US-Börsen nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus. Zur guten Stimmung tragen Meldungen bei, wonach sich die Ausbreitung des Coronavirus in China verlangsamt, auch wenn mittlerweile über 1.000 Menschen an den Folgen gestorben sind. Marktteilnehmer schließen daraus, dass die zunächst vielfach skeptisch beurteilten Maßnahmen gegen eine Ausweitung Früchte zu tragen beginnen. Daneben setzen die Akteure darauf, dass es zur Abfederung der negativen konjunkturellen Folgen nicht nur umfangreiche Stimuli seitens Peking geben wird, sondern dass im Bedarfsfall auch die US-Notenbank Gewehr bei Fuß steht. Auch deswegen werde man die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im Tagesverlauf vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses genau verfolgen. Auf Unternehmensseite herrscht gespanntes Warten auf einen Urteilsspruch zur schon lange geplanten Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint. Kreisemeldungen zufolge soll diese noch am Dienstag grünes Licht bekommen, nachdem es bis zuletzt Bedenken mit Blick auf den Wettbewerb gab. Im Vorbörsenhandel auf Nasdaq.com zieht der T-Mobile-Kurs darauf um 8,9 Prozent an auf 92,05 Dollar. Die Sprint-Aktie explodiert geradezu um 66 Prozent auf 7,96 Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Hochtief AG, BI-PK

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Der DAX kratzt an seinem Rekordstand. Neue Rekorde markiert die schweizerische Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 11.100 Punkte. In der zweiten Reihe in Deutschland steigt der MDAX um 0,8 Prozent auf 29.007 Punkte und steht ebenfalls auf Allzeithoch. Die Sorgen um negative Folgen des Coronavirus auf das Wirtschaftswachstum sind vorerst in den Hintergrund gerückt, zumal die Zahl der Neuerkrankungen zuletzt etwas abgenommen hat. Die Analysten von Goldman Sachs sehen den Einfluss des Virus auf die Wirtschaft als begrenzt. Daneben machen gute US-Vorgaben mit neuen Rekorden beim S&P-500 und Nasdaq-Composite-Index die Anleger mutig. Daimler liegen am Mittag 0,4 Prozent zurück, nachdem das Papier zunächst deutlich im Plus gelegen hatte. Die angekündigte Dividende ist mit 0,90 Euro unter der Konsenserwartung von 1,00 Euro ausgefallen. Independent Research spricht von durchwachsenen Eckdaten. Größter DAX-Gewinner sind Deutsche Telekom mit einem Plus von 4,2 Prozent, weil in den schon lange geplanten Zusammenschluss zwischen Sprint und der Tochter T-Mobile US Bewegung kommt. Der Stoxx-Index der Telekomaktien führt den Aufschwung bei den europäischen Sektoren an. Er gewinnt 1,4 Prozent. Ähnlich stark zeigen sich die Ölaktien. Michelin verbilligen sich nach Quartalsbericht und Ausblick um 3,2 Prozent. Tui haussieren um 12 Prozent. Tui erwarte für 2020, dass die bereinigten Umsätze das bereinigte operative Ergebnis auf das obere Ende der ursprünglichen Unternehmensprognose ohne Kosten für das Flugverbot der Boeing 737 Max steigen lassen werden, so die Citi-Analysten. Für Grenke geht es nach dem Zahlenausweis um 7,1 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:00 % YTD EUR/USD 1,0914 -0,00% 1,0910 1,0916 -2,7% EUR/JPY 119,89 +0,09% 119,89 119,82 -1,7% EUR/CHF 1,0676 +0,10% 1,0673 1,0673 -1,7% EUR/GBP 0,8442 -0,10% 0,8453 0,8449 -0,3% USD/JPY 109,85 +0,08% 109,89 109,77 +1,0% GBP/USD 1,2928 +0,11% 1,2907 1,2919 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,9783 -0,08% 6,9786 6,9862 +0,2% Bitcoin BTC/USD 9.780,00 -0,58% 9.749,75 9.824,75 +35,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Hoffnung auf weitere konjunkturstützende Maßnahmen Pekings wegen der negativen Folgen der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie hat für steigende Aktienkurse gesorgt. Erst am Wochenende hatte die chinesische Notenbank ein umgerechnet 39 Milliarden Euro schweres Paket zur Unterstützung von Unternehmen zur Verfügung gestellt, die versuchen, die Epidemie einzudämmen. Positiv wirkten laut Marktteilnehmern auch die guten Vorgaben der Wall Street. Präsident Xi Jinping sprach bei einem Fernsehauftritt von einer langfristig unverändert bleibenden fundamentalen Entwicklung und nur kurzfristigen Auswirkungen der Epidemie auf die Wirtschaft. Unterdessen nehmen nach und nach Unternehmen in China nach der verlängerten Feiertagspause den Betrieb wieder auf. Fitch Solutions, eine Tochter der Ratingagentur Fitch, hat derweil ihre BIP-Prognose für China 2020 auf 5,6 von 5,9 Prozent gesenkt. Unter den Einzelwerten litten in Sydney Beach Energy nicht nur unter den zuletzt schwächelnden Ölpreisen, sondern auch einem gesenkten Produktionsausblick. Der Kurs büßte 2,5 Prozent ein. Die Aktie des Hörgeräteexperten Cochlear büßte nach einem gesenkten Gewinnausblick 3,4 Prozent ein. Geely Auto verteuerten sich in Hongkong um rund 6 Prozent. Hier stützte, dass die beiden Autobauer Volvo Cars und Geely eine Fusion ihrer Geschäfte prüfen, um die Hebung von Synergien zu beschleunigen.

CREDIT

Die Spreads auf Bankenanleihen weiten sich am Dienstag am europäischen Kreditmarkt leicht aus. Dabei dürfte es sich aber um eine technische Gegenbewegung handeln. Die Risikoprämien auf Senior- wie auch Sub-Anleihen haben sich nach weitgehend günstigen Geschäftszahlen kräftig nach unten entwickelt. Die gute Stimmung wird auch unterstrichen durch die Tatsache, dass die Deutsche Bank das verbesserte Umfeld für die Emission einer Nachranganleihe nutzt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer lässt Pharmaforschung in Berlin teilweise von Nuvisan erledigen

Bayer setzt bei seiner Pharmaforschung künftig auch auf den Dienstleister Nuvisan. Eine jetzt geschlossene strategische Partnerschaft mit dem Neu-Ulmer Unternehmen sieht den Aufbau eines Teams zur Erforschung kleinmolekularer Wirkstoffe mit etwa 400 Arbeitsplätzen am Standort Berlin vor, wie es in einer Bayer-Mitteilung heißt.

Daimler kappt Dividende nach Gewinneinbruch

Daimler wird nach dem Gewinneinbruch 2019 und den hohen Kosten für den Konzernumbau die Dividende massiv kürzen. Die Aktionäre sollen für das angelaufene Jahr eine Ausschüttung von 0,90 Euro je Aktie erhalten, wie Daimler anlässlich der Jahres-Pressekonferenz mitteilte. Damit zahlt Daimler den Aktionären 0,10 Euro weniger als Analysten zuletzt erwartet haben. Im Jahr zuvor hatte der DAX-Konzern noch 3,25 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Daimler bekräftigt Margenprognose für Autogeschäft

Daimler hält nach der enttäuschenden Gewinnentwicklung im vergangenen Jahr an den Zielen fest. Die operative Rendite bei Mercedes-Benz Cars & Vans soll 2020 mindestens 4 Prozent betragen, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Jahres-Pressekonferenz an. Im besten Fall sollen es 5 Prozent sein. Damit sind die lange Zeit von Premiumanbietern angepeilten 8 bis 10 Prozent Marge wie angekündigt mittelfristig außer Reichweite. Auch andere Hersteller, wie beispielsweise BMW, werden in den kommenden Jahren die Bandbreite nicht erreichen.

Deutsche Telekom erwartet Entscheidung zu US-Fusion noch am Dienstag

Die Deutsche Telekom kann auf einen Erfolg des Fusionsvorhabens ihrer US-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint noch an diesem Dienstag hoffen. Das US-Gericht veröffentliche voraussichtlich noch am Berichtstag seine Entscheidung zu dem 26 Milliarden US-Dollar schweren Vorhaben, teilte der DAX-Konzern mit. Die Telekom bestätigte damit Informationen, die zuvor schon aus Kreisen durchgesickert waren.

DMG Mori gibt nach schwachem Schlussquartal vorsichtigen Ausblick

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.